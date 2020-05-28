Весенняя уборка в Кишиневе – незаконные конструкции эвакуируют

Муниципальные службы следуют указаниям генерального примара. Улицы Кишинева высвобождаются от незаконных конструкций, придающих городу облик отсталого города.

Об этом стало известно из публикации Генерального примара Иона Чебан на своей личной странице в соцсетях.

- Улицы столицы освобождают от разного рода «пестрых» конструкций. Только вчера на пересечении улиц Каля Ешилор и Г. Яблочкина в столичном секторе Буюканы были эвакуированы цветочный павильон и 8 киосков.

Также первый павильон был вывезен из подземного перехода на Каля Ешилор. Отмечу, что с декабря в секторе Буюканы были снесены и вывезены 60 киосков, 13 передвижных торговых точек и 3 павильона. Работы по очистке Кишинева от незаконно установленных ларьков, рекламных панно, гаражей, заборов и прочих конструкций продолжаются по всему городу, - написал генеральный примар.

Автор: Михаил Генчу