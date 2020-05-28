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На Молдову обрушился циклон: Когда прекратится сильный дождь и выглянет солнце
28.05.2020

Нам еще повезло – соседняя Одесса практически ушла под воду.  В Кишиневе с обеда зарядил дождь, местами переходящий в ливень. Как сообщают синоптики, это циклон, который идет с юга. В данный момент он находится над Одессой – там заливает не по-детски.

Молдову задело по касательной.

Молдову задело по касательной.

А вот Молдову лишь задевает по касательной. Поливать будет, если метеорологи не врут, будет почти сутки. Завтра во второй половине дня циклон ослабнет (дождь прокатится утром, но к 16.00 снова пойдет) и рванет в сторону Беларуси.

В субботу, 30 мая, уже солнышко и +18 градусов.

 


 
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