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Семья
Глава управления по защите прав ребенка подала в отставку после скандала с беспризорниками
28.05.2020

Разбирательства вокруг группы подростков, которые живут на территории заброшенного стадиона продолжаются. Сегодня врио муниципального управления по защите прав ребенка подала в отставку.

Лучия Качук заявила, что ее несправедливо во всем обвинили. Градоначальник распорядился начать внутреннее расследование, после того, как дети вновь вернулись на столичные улицы.

Тем временем, активисты просят муниципальные власти выделить им помещение, чтобы своими силами обустроить единый центр для подростков без определенного места жительства.


 
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