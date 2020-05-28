Александр Жиздан: PAS и DA оказались в парламенте под лозунги борьбы с теми, с кем они создают сейчас коалиции

Классическая схема обмана своего избирателя. Бывший министр внутренних дел Александр Жиздан считает странной ту легкость, с которой Майя Санду и Андрей Нэстасе готовы пойти на сделку с теми политическими силами, под лозунгами борьбы с которыми они не так давно попали в парламент. Ведь речь идет не просто о политической борьбе, а о краже миллиарда - в том, что в этом главное участие приняли Плахотнюк и Шор, сейчас "баламутящие воду" в парламенте, нет никаких сомнений ни у простого обывателя, ни у прокуратуры.

- Никогда не пойму тех, кто оказался в парламенте, крича «В тюрьму воров миллиарда», а теперь играющих с ними в тайные игры. Сколько стоили заявления и обещания избирателям? - вопрошает Жиздан.

Также он считает неуместным вопрос об отставке нынешнего правительства:

- Это было бы плохим сценарием для страны. Если эпидемиологическая ситуация совсем не простая, а экономический кризис усугубляется, то добавив и политический кризис, мы можем оказаться в очень сложном положении. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы обеспечить стабильное управление. Тем более, что у нас осенью предстоят президентские выборы, - добавил демократ.

Автор: Михаил Генчу