Виктория Сандуляк. Секрет Мориарти, или Можно ли за пять лет нарастить капитал на 168 000%

Интервью с Викторией Сандуляк, финансовым экспертом международного финансового бренда Alpari. Тема интервью – экстраординарные результаты управляющего ПАММ-счетами под никнеймом «Мориарти».

Intro

Чуть больше месяца назад я сделал интервью с Викторией Сандуляк о двух способах зарабатывать на рынке FOREX. Это – или стать трейдером, или воспользоваться сервисом, который предоставляет Alpari, отдать в управление свои средства и инвестировать их в ПАММ-счета. Из любопытства я спросил Викторию, а есть ли среди 5 000 управляющих ПАММ-счетами кто-то, кто кардинально выделяется на общем фоне? Ведь, по определению, там должно быть много ярких и неординарных трейдеров. Виктория ответила не задумываясь:

- Мориарти.

- А я могу взять у него интервью?

- Скорее всего, нет. Наша платформа ориентирована на конфиденциальность. Так что для всех он талантливый трейдер с никнеймом «Мориарти». Но, если хотите, я могу довольно много рассказать о нем. Я наблюдаю, как он работает, это нечто невообразимое. Думаю, когда стартовый капитал прирастает на 168 816%, то это что-то да значит.

- 168 816 процентов? Вы не оговорились?

Интервью

Виктория! Понятно, что мое экономическое образование и работа в банке – в далеком прошлом. Но они мне изо всех сил подсказывают, что капитал растет на 5% в год. Хорошо, при высокодоходных операциях – на 20% в год. Могу представить какие-то сверхспекулятивные удачи. Пусть 200% в год, пусть 500%, пусть 1 000%. Но 168 000% представить себе не могу. Вы не оговорились? То есть, если бы я дал «Мориарти» 1 000 евро в управление, то у меня сейчас бы было в 168 000 раз больше?

Да. Правда, это результат не за год, а за пять лет.

Поверьте мне, такой прирост и за пять лет меня бы не огорчил. А что вы знаете о «Мориарти»? Как я понял, хотя вы не знакомы, но наблюдаете вы за его действиями пристально.

Профессионально мне это очень интересно. Только представьте, сейчас у «Мориарти» в управлении более 2 000 000 долларов. Это серьезная ответственность, психологическая нагрузка, требующая высокой внутренней дисциплины.

Ну да, способности точно соответствуют конан-дойлевскому Мориарти. Давайте вы, как профессионал, все-таки чуть больше мне объясните, кто такой «Мориарти», и как он добился таких потрясающих результатов для себя и для тех, чьими деньгами он управляет…

Он – трейдер. Хотя, скорее, управляющий ПАММ-счетами.

Но ведь все равно в основе лежит трейдинг? Кстати, поскольку интервью ориентировано на мою аудиторию, а в ней профессиональных трейдеров точно не много, не могли бы вы дать мне свое определение трейдера?

Тут просто. Трейдер зарабатывает с разницы котировок. Главная задача трейдера определить направление рынка, колебания цены актива, чтобы купить подешевле, продать подороже.

Мы говорим о рынке FOREX? Не о сырьевом и не о фондовом?

Да. Может с добавлением еще позиций по золоту. Чтобы вы лучше прочувствовали способности «Мориарти», я сначала вам расскажу историю его недавней «просадки». Представляете, что такое просесть на 85%?

Сейчас прикину. То есть, если у меня в управлении 2 миллиона, то от них остается 300 000. Так?

Именно. Ситуация развивалась так. Долгое, очень долгое время он почти всегда был в плюсе. А иначе сотни тысяч процентов капитала и не наберешь. На начало карантина «Мориарти» открывает позицию фунт-доллар. Направление оказалось ошибочным, он фиксирует убыток и заходит в пару золото-доллар. Опять ошибка. Опять фиксация убытка и вот здесь у него максимальная точка просадки, минус 85%.

Интригует…

Еще как. В этот момент он возвращается к первой выбранной паре, фунт-доллар, и за два дня, что даже для него неожиданно, судя по комментариям, выходит в плюс. И не только выходит в плюс, но и обновляет исторические максимумы прироста своего капитала. Вот те 168 816%, что я назвала.

Я знаете, о чем думаю. Не только о его железной выдержке, но и о выдержке его инвесторов. Это многое говорит об уровне доверия. Хотя у меня бы точно седых волос добавилось бы при таких «качелях».

Более того, те, кто рискнул инвестировать в его ПАММ-счет на самом дне просадки (а такие, как ни странно, нашлись), и вовсе заработали порядка 300% всего за неделю!

Поэтому точно было бы интересно поговорить с «Мориарти» не столько о трейдерстве, сколько о его способах сохранять выдержку в таких экстремальных ситуациях.

Что-то он сам озвучил уже. На форуме и в одном небольшом интервью. Это спортивные занятия, зимой лыжи, летом занятия на воздухе… Еще он говорит, что в момент просадки очень важно справляться с потоком негатива в свой адрес. Он все читает у себя на форуме, отвечает, но в дискуссии предпочитает не ввязываться. Мне лично кажется, что здесь все дело в профессиональной интуиции и умении подавить эмоции, в первую очередь две главные эмоции трейдеров – жадность и страх.

А сколько лет «Мориарти» управляет своим счетом?

Пять лет…

Ну, тогда понятно, есть откуда взять пресловутые 10 000 часов для гениальности…

Да. Я тоже считаю, что опытного трейдера отличает от новичка то, что «паттерны» повторяются. Графики, поведение валютных пар. Когда ты долго на рынке, ты уже решения принимаешь подсознательно. Все графические структуры как будто уже отпечатались у тебя в голове.

Виктория, спасибо за экскурс в мир трейдинга и ПАММ-счетов. Все равно не понимаю, как можно добиться такого результата, как «Мориарти», но уже верю, что это возможно и завидую его инвесторам. Было бы интересно, если бы это интервью попалось на глаза Мориарти, и он согласился дать мне интервью напрямую. Пара вопросов уже крутится у меня в голове.

Pavel ZINGAN