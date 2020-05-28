В своем интервью депутат Александру Жиздан ссылается на последнюю ситуацию в РМ

В интервью для портала ТРИБУНА, генеральный секретарь Демократической партии Молдовы (ДПМ), депутат Александру Жиздан ссылался на последнюю ситуацию в молдавской политике, а также на перспективы.

Т.: Господин Жиздан, люди больше не понимают, что происходит в молдавской политике, Вы можете помочь нам разобраться?

А.Ж.: Помимо наших усилий по обеспечению страны условиями стабильности для нормального развития, тем более сейчас когда нас сильно затронула эпидемия COVID-19, по моему мнению, происходят странные вещи, на которые нужно обратить большое внимание. Я человек, который пришел в политику из системы, где дисциплина – это дисциплина, принципы – это принципы, а данное слово – это что-то святое, и мне очень тяжело понять поведение некоторых политических лидеров, депутатов. Я бы никогда не подумал, что в политике может существовать столько грязи, нет вертикальности, принципов и ценностей, но больше всего меня шокирует, насколько большая разница между общественными заявлениями некоторых политиков и действиями, которые они делают «за спиной».

Т: Вы говорите об единственном рынке, который работал в Молдове во время эпидемии – о политическом, где сделки с депутатами, если верить некоторым информациям, достигли астрономических уровней.

А.Ж.: Не только, хотя это большая проблема. Я считаю, что мы здесь должны выполнить дополнительные регулирования. Например, было бы хорошо, чтобы депутаты, в особенности те, которые решили покинуть политический лагерь и перейти в другой, проходили тест на полиграфе. Также мы можем внести и другие изменения в действующее законодательство для борьбы с политическим передвижничеством – явлением, которое наносит ущерб имиджу парламента, но и политическому классу в целом. Люди теряют доверие к политическому классу, потому что они больше не уверены в том, что депутаты которых они избирают, будут представлять их интересы и смогут ставить интересы страны выше, чем свои личные.

Т: Господин Жиздан, но нужно признать, что тяжело устоять перед суммой в 300-500 тысяч евро, по крайней мере, о таких суммах говорят в контексте «сделок» с депутатами.

А.Ж.: Да, на самом деле для некоторых соблазн может быть очень велик, если судить по тому пути, как вы поставили вопрос. Но с другой точки зрения, нужно задать себе вопрос: Что продаёт депутат, если отталкиваться от предпосылки, что за спиной этих уходов стоят огромные суммы (я уважаю презумпцию невиновности и столько времени сколько у меня нет доказательств, мы можем говорить только в общих чертах)? Во-первых, продаётся честь, достоинство, доброе имя. Во-вторых, продается команда, партия, которая привела тебя в парламент. В-третьих, продаются избиратели, те, которые наделили соответствующих депутатов определённой дозой доверия. В-четвёртых, продаётся образ парламента. В-пятых, продаётся доверие целому политическому классу, деформируется сама концепция демократии, наносится ущерб образу всей страны, или за границей слышно о таких стыдливых действиях, которые происходят в Молдове. Думаете, что существует сумма, которая бы оправдывала всё что я указал?

Т.: Немного ранее вы использовали выражение «не только». Можно понять, что вам есть что возразить политикам, помимо «сделок» с депутатами?

А.Ж.: Не знаю, если „возразить” это подходящее слово в данном контексте. Я ссылался на то, что меня шокирует и что я не могу понять, придя из другой системы, нежели из политической. Я всё время думал, что политики должны быть правильными по отношению к своим избирателям, а также последовательными в своих действиях и заявлениях. Например, я никогда не пойму тех, которые пришел в парламент, крича «Воры миллиарда – в тюрьму!», а сейчас они играют с ними в скрытые игры. Итак, сколько стоили заявления и обещания, данные избирателям?! И это только один пример, но я могу привести и другие. В итоге, что должны думать избиратели о депутатах парламента, о политическом классе в целом? Что не существует никаких принципов, что ценностями являются сказки на ночь для избирателей во время выборов, а после выборов политики ведут себя как хотят?

Я всё время гордился и горжусь тем, что во время моего мандата на должности министра доверие людей системе внутренних дел значительно выросло. Точно также я бы хотел, чтобы сейчас было много доверия политическому классу. Поэтому я так реагирую – на самом деле мне не всё равно, что думают люди о политиках. И речь идет не только о моём имидже или имидже Демократической партии – я хочу, чтобы весь политический класс рассматривался с доверием со стороны граждан. Но для этого политики должны быть правильными, проявлять вертикальность и не отклоняться от принципов и ценностей, которые помогли им прийти в парламент.

Т: Но кто-то может возразить Вам, что и ДПМ допустила такое отклонение, когда вступила в альянс ПСРМ?

А.Ж.: Абсолютно искренне вам говорю – правление вместе с ПСРМ влечет для нас за собой новые значительные риски, в том числе для образа. Но когда мы нам приходилось выбирать между интересом партии и страны, мы выбрали интересы страны. Вспомните, какова была ситуация до утверждения состава правительства Кику! ПСРМ и люди из блока ACUM дрались на ножах после падения правительства Санду и было ясно, что депутаты блока ACUM не смогут проголосовать за утверждение состава нового правительства. Нам нужно было взять на себя эту совсем не лёгкую миссию и, кстати, тогда мы отдали свой голос за правительство меньшинства, не создав коалицию. Мы оставили калитку открытой для дальнейшего диалога с правыми силами, надеясь на то, что это станет возможным после того как всё успокоится. Но процесс раскола, через который прошла ДПМ за первые месяцы текущего года, обусловил невозможность коалиции с правыми силами, даже с теоретической точки зрения. С математической точки зрения у нас не было голосов для этого. Затем началась эпидемия COVID-19, и мы понимали, что правительству меньшинства будет очень тяжело управлять как ситуацией, связанной с эпидемией, так и с экономическим кризисом, который обозначался после эпидемии. Поэтому для обеспечения страны настолько необходимыми условиями стабильности, мы пошли на создание коалиции с ПСРМ.

Т.: Но сейчас коалиция большинства на пределе и может пасть в любой момент…

А.Ж.: Это будет плохим сценарием для страны. Если к совсем нелегкой эпидемиологической ситуации добавится ещё экономический кризис и политический кризис, ситуация может стать чрезвычайно тяжёлой. Поэтому нужно сделать всё возможное для дальнейшего обеспечения правительства на условиях стабильности. Тем более, что осенью у нас состоятся президентские выборы, которые, как и любой другой тип выборов, влечет за собой большую дозу нестабильности.

Т.: И если правительство падёт?

А.Ж.: Я не вижу как депутаты PAS и платформы DA будут голосовать с теми, кто в партии «Шор» или в группе, именуемой «Pro Moldova». Не имеет значения, как будет представлен такой голос – за что-то, против кого-то, поддерживаемый кем-то и так далее. Суть будет заключаться в одном и том же, а последствия будут разрушительными, в том числе для тех, кто называет себя про-европейцами справа. И результат будет тем же – новый политический кризис, который бросит страну в пропасть. Или даже если PAS, платформа DA, партия «Шор» и «Pro Moldova» вместе утвердят состав нового правительства, это будет только на несколько месяцев. Ясно, что за несколько месяцев кризис, с которым сталкивается Молдова, не сможет быть преодолен. А после очередного падения правительства, у нас будет новый политический кризис. Итак, последствия станут разрушительными для Молдовы. Надеюсь, что те которые продумывает сейчас разные сценарии, связанные с правительством, способны оценить тяжесть их последствий для страны.

Т.: Вы намекаете на то, что лучшим решением будут досрочные выборы?

А.Ж.: Самым лучшим решением было бы обеспечение стабильности в стране, для того, чтобы правительство могло эффективно управлять кризисной ситуации, в которой мы оказались. Но если это будет невозможно, лучше пойти на досрочные выборы, чем допустить, чтобы целая страна металась в агонии несколько месяцев или целый год. Эта агония станет фатальной для Республики Молдова.

Т.: Вы готовы к досрочным парламентским выборам?

А.Ж.: У нас есть что сказать нашим избирателям, и в отличие от других, нам не будет стыдно появиться перед ними. У нас постоянно была правильная позиция и мы на первый план ставили интересы страны. Другие должны будут рассказать, какими интересами или, лучше сказать, чьими интересами они руководствовались. Думаю, что для многих результаты возможных досрочных парламентских выборов станут сюрпризом. Но я бы не хотел заранее предвещать или входить в прогнозы. Всё что я могу сказать с уверенностью – это то что у ДПМ будет хороший результат.

Т.: И если PAS, платформе DA, партии «Шор» и группе «Pro Moldova» всё-таки удастся снять правительство Кику и проголосовать за новое правительство?

А.Ж.: Я желаю им успехов, хотя они никак не смогут его добиться и ещё я им желаю много мужества, потому что иначе они не смогут смотреть в глаза своим избирателям.

Кристина Гурез