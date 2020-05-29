Цырдя рассказал, кто, как и когда дал «пинок под зад» Майе Санду

Антикоррупционная прокуратура не нашла состава преступления в соглашении о российском кредите.

Изучив обращение председателя ПДС Майи Санду с требованием привлечь к уголовной ответственности тех, кто вел переговоры и организовал подписание кредитного соглашения с Российской Федерацией, Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело.

Зато ранее Конституционный суд по запросу ПДС, ППДП и группы «Про-Молдова» объявил неконституционным кредитное соглашение с Россией на сумму 200 млн евро, деньги по которому планировалось направить на социальные выплаты и инфраструктурные проекты.

Эту информацию прокомментировал депутат и политолог Богдан Цырдя, заметив, что Майя Санду пыталась ввести прецедент, когда само намерение взять кредит у России влекло бы за собой уголовную ответственность.

Итак, авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

- Сегодня Майя Григорьевна получила зачетный пинок под зад.

Обратилась в ГП, требуя уголовного наказания за переговоры по российскому кредиту. Проще говоря, она хотела ввести прецедент. За само намерение взять кредит у России – ввести уголовную ответственность.

Прокуроры ее послали к Соросу. А мы напомним им, что Санду взяла кредит у Всемирного банка в 40 лямов евро еще в далеком 2013-м на закрытие школ.

А потом ее НПО распилили 1 лям зелени от фонда Сороса в 2014-2016. Деньги Санду передал Лянкэ. Ему передал лично Сорос. Он так говорит. Все линки в интернете.

Одного не поймем – деньги были в кульке или пакете? И почему молчит Генпрокуратура?

Подготовил Михаил Генчу