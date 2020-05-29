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Общество
Знаменитый футболист и Олимпийский чемпион стал гражданином Молдовы
29.05.2020

Добровольский испытывает теплые чувства к нашей стране. Игорь Добровольский, знаменитый в прошлом футболист и тренер, стал гражданином Молдовы. Он является воспитанником молдавского футбола - родившись в селе Раздельная Одесской области, Добровольский предпочел податься в Тирасполь, который был для него ближе, нежели Одесса.

Там он устроился в ДЮСШ4 и вскоре стал играть столь ярко, что получил приглашение в "Нистру" - ведущий клуб МССР. Впрочем, там он задержался ненадолго, так как на талантливого футболиста открыли охоту столичные клубы, и Добровольский уехал в Москву. Впрочем, теплого отношения к Молдове, пусть уже и другой, независимой, он не утратил - в прошлом он уже был тренером молдавской сборной по футболу.

О том, что Игорь Добровольский, олимпийский чемпион 1988-го года, присягнул Молдове и получил молдавское гражданство, сообщил на своей страничке в Facebook примар столицы Ион Чебан:

- Это долгожданное событие, как сказал мне Игорь Добровольский. Большая честь встретиться с ним и пожелать ему удачи, - пояснил Чебан.

Автор: Михаил Генчу


 
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