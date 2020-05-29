«Не хочу, не буду». Додон отказался проходить тест на детекторе лжи

Додон отказался от возможного теста на детекторе лжи вместе с Андреем Нэстасе и Ренато Усатым, которые обвиняют его в том, что он за каждую неделю протестов в 2015 году получал от Плахотнюка по миллиону леев, пишет Point.

«Нэстасе нашел интересного партнера, если он объединится с этим персонажем. Это клевета, потому что приближаются выборы. Я не собираюсь проходить тест на детекторе лжи», - заявил Додон в выпуске передачи Secretele Puterii на Jurnal TV, передает cotidianul.md

Президент считает, что оба политика хотят пройти тест на детекторе, потому что «любой начинающий политик, особенно бывшие бандиты и балаболы, мечтает побывать в студии с президентом, чтобы устроить шоу, я не хочу участвовать в нем», - заключил Игорь Додон.