29 Мая 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
«Не хочу, не буду». Додон отказался проходить тест на детекторе лжи
29.05.2020

Додон отказался от возможного теста на детекторе лжи вместе с Андреем Нэстасе и Ренато Усатым, которые обвиняют его в том, что он за каждую неделю протестов в 2015 году получал от Плахотнюка по миллиону леев, пишет Point.

«Нэстасе нашел интересного партнера, если он объединится с этим персонажем. Это клевета, потому что приближаются выборы. Я не собираюсь проходить тест на детекторе лжи», - заявил Додон в выпуске передачи Secretele Puterii на Jurnal TV, передает cotidianul.md

Президент считает, что оба политика хотят пройти тест на детекторе, потому что «любой начинающий политик, особенно бывшие бандиты и балаболы, мечтает побывать в студии с президентом, чтобы устроить шоу, я не хочу участвовать в нем», - заключил Игорь Додон.


 
Количество просмотров:
85
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.