“Шли 2 километра пешком до границы”. Гражданка Молдовы рассказала как добиралась из Дубая чартерным рейсом

Прилетевшая чартерным рейсом из Объединенных Арабских Эмиратов гражданка Молдовы, пожаловалась на плохую организацию транзита. По её словам, посольство Республики Молдова в ОАЭ обещало организовать автобус из Румынии в Кишинев, но этого сделано не было. Людям пришлось идти с багажом пешком до границы.

Виктория Бурка рассказала tv8.md, что за несколько часов до вылета представители посольства сообщили ей, что транспорт сможет их доставить только до границы с Румынией. В Кишинев им предложили добираться самостоятельно.

“Посольство Молдовы в Эмиратах отвечало за организацию и репатриацию. В письме на электронную почту нам сообщили, что они делают все возможное, чтобы организовать официальный трансфер до Кишинева. Они отметили, что есть два варианта: автобус до Кишинева или до границы, но не говорили конкретно.

Если бы я знала, не стала бы лететь. До последней секунды они не объявляли, как пройдет процесс. Письмо на e-mail пришло в понедельник вечером, самолет был на вторник в 10:00, и они сообщили нам, что, к сожалению, им не удалось организовать автобус до Кишинева. Нам сказали, что нас отвезут только до границы, после чего мы добираемся самостоятельно”, — рассказала пассажирка.

По её словам, родственникам не позволили забрать их с границы, так как прибывшие обязаны пройти двухнедельный карантин. Из румынского аэропорта Отопень, граждане добирались до границы своими силами.

“Мы были поражены. Толпу людей с маленькими детьми оставили на дороге к границе Румынии. Там был ребенок 7 лет, он уже хромал, он устал, больше не мог идти. Была беременная женщина. В 23:00 с багажом на руках мы направились на таможню. Проезжали грузовики, машины, а мы шли по обочине. Мы прилетели, а нам никто ничего не объяснил”, – возмутилась собеседница.

Женщина рассказала, что смогла добраться домой благодаря тому, что с границы её забрали братья. Другие пассажиры оказались в схожей ситуации, и не зная, что делать, также добрались пешком до границы.

В министерстве иностранных дел и европейской интеграции обещали tv8.md предоставить комментарий позднее. Мы опубликуем их позицию, как только она будет озвучена.

28 апреля 31 гражданина РМ доставили из Объединенных Арабских Эмиратов схожим способом, но с организацией транспорта. Наши соотечественники прилетели чартером из Дубая в Бухарест, а из Румынии в Молдову добирались на автобусе.

На следующий день министр иностранных дел Олег Цуля заявил, что дипломаты прикладывают все усилия для обсуждения возможности возвращения граждан чартерами других стран, при наличии на них свободных мест. Процесс предусматривал прилет пассажиров в страны восточной Европы (к примеру, Румынию или Венгрию). Затем, они доставляются в Молдову наземными рейсами.