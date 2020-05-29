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Политика
Какую партию возглавит Ион Кику на досрочных выборах.
29.05.2020

     До последнего времени премьер министр Молдовы послушно следовал в фарватере политики И.Додона. Но на прошлой неделе,  он похоже начал вести свою игру. 

     Его жесткое заявление о румынских политиках спровоцировало скандал как внутри Молдовы, так и за ее пределами. Мало того, Ион Кику опубликовал фактически свою предвыборную программу.

     Это говорит о том, что подозревая о скорой отставке, Кику начинает готовить запасной аэродром. Учитывая, что времени до выборов осталось немного и зарегистрировать свою партию он не успее, есть мнение, что он примкнет к уже существующей. И поиск партии "на продажу" уже начат. Учитывая достаточно высокий рейтинг самого премьера, можно предположить и его участие в президентских выборах.

     Из его программы следует, что это будет партия, выступающая за европейскую интеграцию, и следовательно против Игоря Додона. Часть голосов он отберет и у ПСРМ. По нашему мнению, в новом парламенте уже вырисовывается нова проевропейская коалиция, которая оставит ПСРМ в меньшинстве.

@MV


 
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