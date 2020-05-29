29 Мая 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
Молдавские врачи сотворили чудо: Они пришили пальцы 6-летнему мальчику, которые ему нечаянно отрубил топором брат
29.05.2020

Операция длилась несколько часов и закончилась успешно - пальцы восстановлены.

Операция шестилетнему мальчику из Глодян была долгой, а врачи Муниципальной клинической больницы им. Валентина Игнатенко смогли спасти ему пальцы. Сейчас, говорят они, очень важен послеоперационный период, чтобы не было осложнений, таких как тромбоз сосудов, поскольку пальцы ребенка очень тонкие.

Начальник Отделения травматологии и ортопедии Анатолий Куркэ заявил, что это была достаточно долгая и тонкая микрохирургическая операция, но оба пальца были восстановлены. Сейчас ребенок находится в тяжелом, но стабильном состоянии в реанимационном отделении, и у него поддерживают необходимый уровень кровообращения с целью предотвращения возможных серьезных последствий, сообщает IPN.

По словам доктора, в таких случаях требуется особая помощь в послеоперационном периоде, так как сосуды очень тонкие, а первые три дня являются решающими для предотвращения артериальных тромбозов. Мальчик останется в больнице 10-12 дней, а через несколько недель начнется реабилитация.

Мальчик попал в больницу после того, как его старший брат, в возрасте 10 лет, случайно отрубил топором ему два пальца.

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
Количество просмотров:
76
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.