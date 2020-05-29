Молдавские врачи сотворили чудо: Они пришили пальцы 6-летнему мальчику, которые ему нечаянно отрубил топором брат

Операция длилась несколько часов и закончилась успешно - пальцы восстановлены.

Операция шестилетнему мальчику из Глодян была долгой, а врачи Муниципальной клинической больницы им. Валентина Игнатенко смогли спасти ему пальцы. Сейчас, говорят они, очень важен послеоперационный период, чтобы не было осложнений, таких как тромбоз сосудов, поскольку пальцы ребенка очень тонкие.

Начальник Отделения травматологии и ортопедии Анатолий Куркэ заявил, что это была достаточно долгая и тонкая микрохирургическая операция, но оба пальца были восстановлены. Сейчас ребенок находится в тяжелом, но стабильном состоянии в реанимационном отделении, и у него поддерживают необходимый уровень кровообращения с целью предотвращения возможных серьезных последствий, сообщает IPN.

По словам доктора, в таких случаях требуется особая помощь в послеоперационном периоде, так как сосуды очень тонкие, а первые три дня являются решающими для предотвращения артериальных тромбозов. Мальчик останется в больнице 10-12 дней, а через несколько недель начнется реабилитация.

Мальчик попал в больницу после того, как его старший брат, в возрасте 10 лет, случайно отрубил топором ему два пальца.

ПАВЕЛ МУНТЯН