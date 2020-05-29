29 Мая 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Средства на зарплаты и пенсии в бюджете заканчиваются
29.05.2020

Денег на социальные выплаты и пенсии хватает только до августа. Об этом стало известно во время эфира передачи на одном из телеканалов.

- Если поступления в бюджет будут такими же, как в мае, то есть очень плохими, но я имею в виду первую половину месяца, то денег, которые мы сейчас имеем на счетах, в том числе поступившие от МВФ, и тех, что мы соберем в ближайшие три месяца, будет достаточно, чтобы выполнить обязательства перед работниками до середины августа. Но если доходы бюджета восстановятся и будут такими, как до эпидемии, то мы завершим год на положительной ноте.

Мы сможем восполнить то, что потеряли за эти два месяца. Я хочу заверить вас, что нет никаких рисков для выплаты зарплат и пенсий за этот период, потому что они являются приоритетными расходами, и когда у нас не будет достаточно денег, мы будем сокращать расходы по другим статьям бюджета, – сказал Кику.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
68
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.