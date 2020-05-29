Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 29 мая 2020

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Здоровье
Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 29 мая 2020 года.
Интересно, в какой момент мы без паники стали относиться к тому, что количество тех, кто подхватил ковид, колеблется в районе 200 человек в сутки? Для нашей маленькой страны такая постоянность - совсем не "плато", о котором говорят все вокруг.
Что, дескать, после него - пойдем уменьшение. Но вот незадача - то подскочим к 300, то падаем до 50. Понятно, что многое зависит от количества тестов, но, согласитесь, ситуация еще не такая, чтобы расслабиться и забыть о коронавирусе хотя бы до осени.
Итак, на 8.00 утра 29 мая ситуация в Молдове такая:
7725 (+188) - заражены
1562 (+17) из них - медработники
1445 (-218) - проведено тестов
282 (+6) - умерли
248 (-11) - в тяжелом состоянии.
16 - в критическом (на ИВЛ).
40200 (- 4185) - под наблюдением.
4123 (+148) - вылечились.
ЛИДИЯ ТКАЧ
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