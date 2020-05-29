Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 29 мая 2020

Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 29 мая 2020 года.

Интересно, в какой момент мы без паники стали относиться к тому, что количество тех, кто подхватил ковид, колеблется в районе 200 человек в сутки? Для нашей маленькой страны такая постоянность - совсем не "плато", о котором говорят все вокруг.

Что, дескать, после него - пойдем уменьшение. Но вот незадача - то подскочим к 300, то падаем до 50. Понятно, что многое зависит от количества тестов, но, согласитесь, ситуация еще не такая, чтобы расслабиться и забыть о коронавирусе хотя бы до осени.

Итак, на 8.00 утра 29 мая ситуация в Молдове такая:

7725 (+188) - заражены

1562 (+17) из них - медработники

1445 (-218) - проведено тестов

282 (+6) - умерли

248 (-11) - в тяжелом состоянии.

16 - в критическом (на ИВЛ).

40200 (- 4185) - под наблюдением.

4123 (+148) - вылечились.

ЛИДИЯ ТКАЧ