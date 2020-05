Технологии Европейская торговая площадка руками молдавских разработчиков Это полноценное сообщество ценителей по-настоящему уникальных предметов искусства. Профессионализм молдавских разработчиков высоко ценится в Европе. Во многом, благодаря широкому выбору IT-специалистов и низкому ценнику их услуг, по сравнению с европейскими компаниями. Уже сейчас есть достаточно много примеров крупных европейских IT проектов, реализованных веб-студиями из Республики Молдова. Европейская торговая площадка “VIL” - один из них. “Торговая площадка” - скупое и недостаточно точное определение для проекта VIL «Very Important Lot». Это полноценное сообщество ценителей по-настоящему уникальных предметов искусства. За 4 года работы проект уже обзавелся аудиторией из тысяч коллекционеров и художников, и сотен галерей антиквариата и современного искусства. VIL – продукт работы веб-студии из Молдовы Разработку крупного веб-проекта вела молдавская веб-студия Meta-Sistem. За первые 4 месяца была разработана полноценная система взаимодействия между продавцами и покупателями. В рамках торговой площадки VIL размещены лоты не только пользователей, но и крупных аукционных домов. Специально для них реализована автоматическая выгрузка большого объема информации. Присутствует возможность онлайн-участия в аукционах для тех, кто не может присутствовать на физических торгах, и прием оплаты через PayPal. Созданы инструменты для коммуникации между участниками платформы. VIL – место, в котором художники становятся знаменитыми Отдельно нужно рассказать о возможностях, которые открываются перед современными художниками. В подразделе для художников каждый желающий может за 5 минут создать галерею своих работ и представить ее на 100-тысячную аудиторию ценителей из США и Европы. Платформа обеспечивает поисковое продвижение работ художника и регулярно отбирает самые интересные работы для их продвижения среди ценителей искусства со всего мира. Платформа обеспечивает поисковое продвижение работ художника и регулярно отбирает самые интересные работы для их продвижения среди ценителей искусства со всего мира. Художник в личном кабинете может: · Организовывать онлайн-выставки в 2D и 3D формате; · Увидеть статистику просмотров по каждой работе; · Использовать доступные инструменты оптимизации и продвижения. А главное – выставить свои работы на торги, и продавать их без комиссии. VIL - не просто масштабная торговая площадка, а полноценное европейское онлайн-сообщество для ценителей искусства. Этот проект лишь один из многих. На примере VIL можно видеть существенный прогресс в IT сфере Республики Молдова. IT-парк, льготные условия для ведения бизнеса IT компаниями и многие другие стимулирующие факторы развития в итоге сделают страну заметным игроком на мировом IT рынке. А талантливые молодые люди будут оставаться в стране, удаленно ведя свой бизнес в Европе. ЛИДИЯ ТКАЧ

