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Технологии
Европейская торговая площадка руками молдавских разработчиков
29.05.2020

Это полноценное сообщество ценителей по-настоящему уникальных предметов искусства.

Профессионализм молдавских разработчиков высоко ценится в Европе. Во многом, благодаря широкому выбору IT-специалистов и низкому ценнику их услуг, по сравнению с европейскими компаниями. Уже сейчас есть достаточно много примеров крупных европейских IT проектов, реализованных веб-студиями из Республики Молдова. Европейская торговая площадка “VIL” - один из них.

“Торговая площадка” - скупое и недостаточно точное определение для проекта VIL «Very Important Lot». Это полноценное сообщество ценителей по-настоящему уникальных предметов искусства. За 4 года работы проект уже обзавелся аудиторией из тысяч коллекционеров и художников, и сотен галерей антиквариата и современного искусства.

VIL – продукт работы веб-студии из Молдовы

Разработку крупного веб-проекта вела молдавская веб-студия Meta-Sistem. За первые 4 месяца была разработана полноценная система взаимодействия между продавцами и покупателями. В рамках торговой площадки VIL размещены лоты не только пользователей, но и крупных аукционных домов. Специально для них реализована автоматическая выгрузка большого объема информации.

Присутствует возможность онлайн-участия в аукционах для тех, кто не может присутствовать на физических торгах, и прием оплаты через PayPal. Созданы инструменты для коммуникации между участниками платформы.

VIL – место, в котором художники становятся знаменитыми

Отдельно нужно рассказать о возможностях, которые открываются перед современными художниками. В подразделе для художников каждый желающий может за 5 минут создать галерею своих работ и представить ее на 100-тысячную аудиторию ценителей из США и Европы.

Платформа обеспечивает поисковое продвижение работ художника и регулярно отбирает самые интересные работы для их продвижения среди ценителей искусства со всего мира.

Платформа обеспечивает поисковое продвижение работ художника и регулярно отбирает самые интересные работы для их продвижения среди ценителей искусства со всего мира.

Художник в личном кабинете может:

· Организовывать онлайн-выставки в 2D и 3D формате;

· Увидеть статистику просмотров по каждой работе;

· Использовать доступные инструменты оптимизации и продвижения.

А главное – выставить свои работы на торги, и продавать их без комиссии.

VIL - не просто масштабная торговая площадка, а полноценное европейское онлайн-сообщество для ценителей искусства.

Этот проект лишь один из многих. На примере VIL можно видеть существенный прогресс в IT сфере Республики Молдова. IT-парк, льготные условия для ведения бизнеса IT компаниями и многие другие стимулирующие факторы развития в итоге сделают страну заметным игроком на мировом IT рынке. А талантливые молодые люди будут оставаться в стране, удаленно ведя свой бизнес в Европе.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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