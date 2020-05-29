Игорь Додон: Я не подпишу закон, по которому ребятишки из Гарварда превратят Молдову в банановую республику и будут ею рулить

Президент рассказал об "интересном" Законе о некоммерческих организациях. В ходе передачи "Президент отвечает" Игорь Додон ответил на вопрос о законе об НПО, на принятии которого настаивает оппозиция.

- Он очень интересный, противоречивый закон, но полностью не соответствующий интересам Молдовы. Наши оппоненты настаивают на его принятии. В нем четко прописано, что неправительственные организации могут оказывать услуги политическим партиям и могу получать финансирование из-за рубежа.

Открывают ребятишки из Гарварда НПО, потом это НПО вместе с партией Майей Санду начинает политическую деятельность. Это означает внешнее вмешательство в политическую жизнь Молдовы. Наши оппоненты говорят, что если мы его не примем, мы не получим финансирование ЕС.

Но на таких условиях нам это финансирование не нужно. Тогда мы превращаемся в банановую республику, в которой сидят десятки тысяч НПО и рулят Молдовой, зачем тогда парламента и президент? НПО будут получать деньги из-за границы и рулить. Поэтому такой закон не может быть принят. В парламенте партия Социалистов за этот закон голосовать не будет. Если партнеры о коалиции проголосуют, значит, они нарушают соглашение о коалиции. Пока что это все выполнялось. Если даже этот закон каким-то чудом пройдет, то я в качестве президента этот Закон не подпишу, - подчеркнул Игорь Додон.

ЛИДИЯ ТКАЧ