Как пчелы на мед - в Молдову валом едут сограждане

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Общество
Почти такое же количество людей выехало из Молдовы. Как сообщает пресс-служба пограничной полиции, за последние сутки в Молдову въехало 2 311 граждан. За это же время из страны выехало 2 149 человек.
Отмечается, что через Румынию в республику въехало 1 282 человека, через Украину – 803, и еще 226 пересечений на въезд зарегистрированы через международный аэропорт Кишинева.
За сутки не было ни у кого не было выявлено симптомов вируса нового типа COVID-19.
За прошедший период на молдавских КПП были зафиксированы следующие нарушения:
- 8 человек нарушили пограничный режим;
- один случай незаконного оборота товаров;
- две попытки пересечь границу по поддельным документам;
- один гражданин Молдовы привлечен к ответственности за несоблюдение мер по предупреждению, профилактике и/или борьбе с эпидемическими заболеваниями.
На всех пунктах пересечения границы было обследовано 4 460 человек и заполнено 2 311 индивидуальных эпидемиологических карт.
Автор: Михаил Генчу
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