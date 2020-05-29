Как пчелы на мед - в Молдову валом едут сограждане

Почти такое же количество людей выехало из Молдовы. Как сообщает пресс-служба пограничной полиции, за последние сутки в Молдову въехало 2 311 граждан. За это же время из страны выехало 2 149 человек.

Отмечается, что через Румынию в республику въехало 1 282 человека, через Украину – 803, и еще 226 пересечений на въезд зарегистрированы через международный аэропорт Кишинева.

За сутки не было ни у кого не было выявлено симптомов вируса нового типа COVID-19.

За прошедший период на молдавских КПП были зафиксированы следующие нарушения:

- 8 человек нарушили пограничный режим;

- один случай незаконного оборота товаров;

- две попытки пересечь границу по поддельным документам;

- один гражданин Молдовы привлечен к ответственности за несоблюдение мер по предупреждению, профилактике и/или борьбе с эпидемическими заболеваниями.

На всех пунктах пересечения границы было обследовано 4 460 человек и заполнено 2 311 индивидуальных эпидемиологических карт.

Автор: Михаил Генчу