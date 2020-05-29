Молдавское вино подают в мишленовском ресторане в Корее

В карту вин звездного заведения включены два сорта вин нашей страны. Ресторан «Bicena», отмеченный звездой экспертов Мишлен, находится на 81 этаже Lotte World Tower - самого высокого здания в Корее.

Решение о внесении молдавских принял сомелье Тэджонгу Ноу, который в 2019 году посетил Молдову в рамках информационного тура. Он считается одним из лучших винных экспертов в азиатской стране.

После визита в нашу страну сомелье Тэджонгу Ноу решил, что замечательные вина «Cuvee 19/11 (2017)» и «Femme Fatale (2017)» от винодельни «Carpe Diem» прекрасно дополнят винную книгу ресторана звездой Мишлен, наряду с другими известными винами.

- Включение вина в «Винную книгу» ресторана, отмеченного звездой Мишлен, является настоящим успехом для винодельни «Carpe Diem», как для нашей деятельности, так и для моей семьи, которая занимается производством вина в течение четырех поколений.

«Cuvee 19/11 (2017)» является идеальным выражением традиций виноделия, молдавской земли и обладает соблазнительным ароматом красных ягод, черной смородины, а также фруктовым вкусом с умеренной терпкостью. После рабочих визитов в Южную Корею, а также после многочисленных контактов со специалистами там, мы увидели, что все больше и больше потребителей в Азии испытывают желание экспериментировать и изучать новые вкусы, демонстрируя повышенный интерес к винам, производимым в Республике Молдова. Это достижение является импульсом для продолжения нашей работы по производству качественных вин, чтобы иметь возможность выходить на другие международные рынки, — сказал молдавский винодел Ион Лука для Agora.

Южная Корея хорошо знакома с винодельческой продукцией из Молдовы - «Carpe Diem», «Castel Mimi», «Cricova», «Rădăcini», «Purcari», «Asconi» и «Mileștii Mici» уже не первый год поставляют вина в эту азиатскую страну.

Только в 2019 году в молдавские компании экспортировали на корейский рынок 56 тысяч литров вина (особенно тихих и игристых) на сумму около 3,5 млн леев.

Вино не имеет исторической традиции в Южной Корее, но эксперты отмечают, что интерес к этому напитку с каждым годом возрастает. Особенно, благодаря молодому поколению, которое демонстрирует неподдельный интерес к ознакомлению с новыми винами из Старого Света.

Автор: Михаил Генчу