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Семья
Кишиневский цирк может начать новую жизнь
29.05.2020

Министерство образования, культуры и исследований опубликовало пресс-релиз. Отныне Кишиневский цирк стал частью государственного предприятия «Moldova-Concert».

Процесс реорганизации предприятия завершился переходом поглощения акционерного общества «Circul din Chișinău».

По завершению процедура приведет к оптимизации административных расходов и обеспечению эффективного управления публичным имуществом, находящимся в управлении предприятиями, подвергшимися реорганизации.

Кишиневский цирк был построен в 1981 году, с самым большим в республике зрительным залом в форме амфитеатра, вместимостью 1900 мест и ареной диаметром 13 метров.

После десятилетнего перерыва, цирк возобновил деятельность в 2014 году, открыв цирковые представления на открывшейся Малой арене.

В 2019 году была инициирована программа «Меры по укреплению доверия, в рамках которых планируется реабилитация Большой арены Кишиневского цирка.

Автор: Михаил Генчу


 
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