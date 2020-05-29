Кишиневский цирк может начать новую жизнь

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Семья
Министерство образования, культуры и исследований опубликовало пресс-релиз. Отныне Кишиневский цирк стал частью государственного предприятия «Moldova-Concert».
Процесс реорганизации предприятия завершился переходом поглощения акционерного общества «Circul din Chișinău».
По завершению процедура приведет к оптимизации административных расходов и обеспечению эффективного управления публичным имуществом, находящимся в управлении предприятиями, подвергшимися реорганизации.
Кишиневский цирк был построен в 1981 году, с самым большим в республике зрительным залом в форме амфитеатра, вместимостью 1900 мест и ареной диаметром 13 метров.
После десятилетнего перерыва, цирк возобновил деятельность в 2014 году, открыв цирковые представления на открывшейся Малой арене.
В 2019 году была инициирована программа «Меры по укреплению доверия, в рамках которых планируется реабилитация Большой арены Кишиневского цирка.
Автор: Михаил Генчу
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