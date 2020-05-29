Однако посещать кладбища можно будет по одному человеку

Мероприятия по случаю Радоницы, вероятнее всего, состоятся в июне. Однако посещать кладбища можно будет по одному человеку, а не всей семьей.

"Обсудим это на заседании Чрезвычайной комиссии общественного здоровья. Мы уже подготовили инструктаж, где уточняется, что должны соблюдать те, кто хочет сходить на кладбище", - заявил Кику.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон и Митрополит Владимир приняли решение, что Радоницу в этом году отметят 6, 7 и 8 июня в канун Троицы.