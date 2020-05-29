Вор кричит «Держите вора!» - гениальная риторика Майи Санду

Майя Санду выдает все больше признаков слабоумия и откровенного маразма. Именно так считает депутат парламента Богдан Цырдя.

– Санду в четверг заявила: «Додон контролирует юстицию, поэтому миллиард не вернут!». О Кишиневском аэропорте и Air Moldova она мило промолчала. Если бы Додон контролировал юстицию, были бы тогда такими бесстрашными Усатый, Таубер, Шелин, Гелич, Киртоакэ, Гимпу? При Плахотнюке они молчали, как мыши!

И генпрокурор знает, почему. До сих пор слово «Плахотнюк» не могут выговорить! Стал бы Канду, чье имя есть в отчете парламентской комиссии о краже миллиарда, – таким голосистым, будь юстиция у Додона? А Майя Санду? Имя Плахотнюка она произносила крайне редко и всегда оглядывалась по сторонам! «Юстиция Додона» не только не сажает, но еще и закрывает дела на имена критиков Додона! Сырбу, Ткачук, Усатый, Урсаке, Болбочану - всем закрыли дела! Плахопрокурора Мораря отпустили! Киринчука тоже!

Ни одной посадки! «Подконтрольный Додону» Конституционный суд (в безумной версии Санду) блокирует все законы правительства и российский кредит в 200 миллионов евро – в условиях тяжелого экономического кризиса и пандемии. Генпрокуратура до сих пор в кармане у Плахотнюка, за исключением самого Стояногло. КС - в кармане у Майи Санду, как и половина Высшего совета магистратуры, а также куча судей в разных инстанциях.

Потому и не продвигаются уголовные дела. Потому гуляют на свободе воры и бандиты, да еще и митингуют! И потому Саду, голосовавшая за выдачу 5,4 миллиарда леев банкам Шора и за концессию аэропорта, - такая наглая, - написал Цырдя в соцсетях.

Он заметил, что, «когда пытаешься обратиться в прокуратуру (по подобного рода вопросам – ред.), сразу прибегают послы: «Не трогайте, иначе санкции, проблемы!».

– Иван Дьяков, кстати, публично признался, что закрыл ей дело по закупкам видеокамер под давлением. Как-то так. Вор кричит: «держите вора!» - вот и вся тактика Санду, - резюмировал Цырдя.

Подготовил Михаил Генчу