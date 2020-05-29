Вниманию граждан Молдовы: в России готовятся коронавирусные послабления для мигрантов

В России эксперты предложили инициировать правовую амнистию для нелегальных и полулегальных мигрантов.

Предложено официально объявить правовую амнистию мигрантов, находящихся на нелегальном или полулегальном положении, которые не совершали преступлений, чтобы вывести их из тени и провести массовую государственную регистрацию.

В МВД подготовлен прогнозный анализ развития ситуации в миграционной сфере с учетом форс-мажорных факторов из-за пандемии коронавируса.

Предлагается выделить краткосрочный, до конца текущего года, и среднесрочный, ближайшие 2-3 года периоды, с вариантами развития – оптимистическим и пессимистическим.

В числе социально уязвимых групп населения оказалось больше количество мигрантов - во время пандемии коронавируса в России, по разным оценкам, оказались от 4-5 миллионов до 12 миллионов иностранцев. Из них 2,5 миллиона - официально зарегистрированные трудовые мигранты.

Трудовые патенты для работающих в России иностранных граждан, срок действия которых закончился после 15 марта, автоматически продлеваются на 93 дня.

Более 320 тысяч иностранных граждан обратились в подразделения МВД, чтобы продлить действие виз, патентов и разрешений на работу во время пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

Подготовил Михаил Генчу