Недорого! В телеграм-канале всплыли суммы, за которые бабушки и прочие «страждущие» идут на «протесты» от Шора

"Я беру недорого: сто двадцать рублей в месяц на свободе и двести сорок — в тюрьме. Сто процентов прибавки на вредность" (с).

Многие граждане неплохо наживались год назад, когда стало известно о том, что за участие в акциях от имени ДПМ платят по от 500 леев до 50 евро в сутки. Плевать на принципы, деньги оказались важнее, пока лидер формирования не бежал из Молдовы.

Не каждое политическое формирование способно сегодня оплатить услуги профессиональных «недовольных властью».

Один из Телеграм-каналов (Lustratie - прим. ред.) опубликовал информацию о том, сколько стоят услуги "протестующих", участвующих в акциях от партии "Шор", передает actualitati.

- ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Участники протестов, организованных политической партией, НЕ ДОЛЖНЫ объявлять налоговой инспекции деньги, которые они получают за участие в наших акциях. 400-500 леев за протест не облагаются налогом, но они также не могут быть задокументированы.

Мы просим максимальной конфиденциальности! Партия "Шор" благодарит участников сегодняшних акций протеста, которые собрали более 5000 человек по всей стране. Сегодня нас было более 5000, завтра нас будет 10000, и скоро вся страна поднимется вместе с нами! "Шор" – Перемены для Молдовы! – говорится в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале.

Забавно, что составитель текста не постеснялся в таком «патриотичном» сообщении вставить слоган от имени политформирования.

Автор: Михаил Генчу