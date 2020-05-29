Новый поворот в судьбе собаки с отрезанными лапами

Спасибо волонтерам. Собака с отрезанными лапами скоро будет ходить на протезах. Пса, которому волонтеры дали кличку Малыш, прооперировали в Бухаресте.

– Вот и завершилась наша трёх недельная поездка в Румынию. Сейчас Малыш уже дома. Операция прошла хорошо. Вскоре, мальчик будет готов к протезам. От всей души, мы хотим выразить благодарность клинике RAR at Center of Hope и замечательной команде ветеринара Аурелиана. Операция была проведена бесплатно!

Так же, как и трёх недельное пребывание Малыша в клинике. А ещё клиника подарила Малышу коляску и передала подарки для нашего Центра: аппарат УЗИ, инструменты, лекарства и витамины. Мы остались в восторге от профессионализма и гостеприимства наших Румынских друзей!

Особую благодарность хотелось бы выразить компании Ocean Fish и Олесе Брынзила.

Без Олеси, мы бы не попали в Румынию! Она организовала для нас транспорт, переговоры с таможнями. А так же, любезно предоставила нашей Юле жильё в своём доме! Помогала ежедневно добираться до клиники к Малышу. Была внимательна и отзывчива к любой просьбе. И вместе с нами, искренне переживала, чтоб у нашего мальчика все было хорошо! Олеся, ты золотой души человек!

Эти три недели Малыш и Юля были окружены заботой и чувствовали себя в Румынии, как дома! Да, наша волонтёрская деятельность порой сложная и стрессовая. Но благодаря добрым и светлым людям, которые встречаются на нашем пути, мы рады заниматься тем, чем мы занимаемся! Спасибо всем, кто переживает и участвует в жизни Малыша! Вы самые лучшие! - написано в фб-паблике «Островок надежды».

Подготовил Михаил Генчу