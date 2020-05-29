МИДЕИ представило информацию об изменениях в режиме поездок в разных государствах

Необходимость информирования граждан Молдовы о новых правилах движения возникла в связи с изменением режима поездок и смягчением ограничительных мер, принятых в связи с пандемией коронавируса.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова публикует обновленные предупреждения о поездках для разных стран. Информация представлена в контексте изменения режима поездок и смягчения ограничительных мер, принятых в связи с COVID-19. Обновленную информацию можно получить на сайте МИДЕИ, на страницах учреждения в Facebook и на сайтах дипломатических миссий.

В представленной информации имеются предупреждения о поездках, данные о сохранении или прекращении чрезвычайного положения, правила и ограничения поездок на воздушном, наземном, железнодорожном транспорте, исключения связанные с транзитом, а также другие данные с указанием ссылки на официальный источник информации.

Посольство Молдова в Российской Федерации обращает внимание граждан на то, что международные воздушные, наземные и железнодорожные перевозки, в соответствии с решениями российских властей, остаются приостановленными на неопределенный срок. На территории России остаются закрытыми на неопределенный срок парки, кафе, рестораны, парикмахерские, торговые центры, кроме тех, в которых продаются продукты питания. Работают только некоторые коммерческие объекты гостиничного профиля.

Правительство Италии объявило о новых мерах по смягчению некоторых положений, предусмотренных в контексте пандемии COVOD-19, начиная с 18 мая. Однако вплоть по 2 июня 2020 года правила путешествий остаются прежними. Начиная с 3 июня 2020 года, будут разрешены свободные поездки между регионами, а также из и в страны Европейского Союза, без необходимости карантина для тех, кто прибывает в Италию из этих стран. На период с 3 по 15 июня текущего года будут применяться те же правила и требования к въезду на территорию Италии физических лиц из стран, не входящих в ЕС, сообщенные ранее.

То есть, в Италию могут въезжать только те лица, у кого есть законное место жительства в этой стране (обладатели ВНЖ/места жительства), или те, у кого есть основания связанные со здоровьем и работой. При въезде в Италию эти лица должны под собственную ответственность заполнить декларацию. В ней в деталях должна быть представлена информация о причинах поездки, месте, где человек проведет 14 дней самоизоляции, транспортном средстве, на котором доберется по этому адресу, и номере телефона, по которому с ним можно связаться.

В предупреждении о поездках в Израиль, обновленном 26 мая, отмечается, что израильские власти постепенно расслабляют меры по выходу из карантина, начиная с 4 мая и до 15 июня. В указанный период остается в силе обязательное ношение масок в общественных местах и на работе, сохранение социальной дистанции и других мер индивидуальной защиты. Собрания в группах более 50 человек запрещены.

Что касается режима пребывания иностранных граждан в Государстве Израиль, типовые рабочие визы были автоматически продлены до 30 июня 2020 года. Владельцы туристических виз, срок которых истекает, могут обратиться в территориальные отделения Министерства внутренних дел Израиля для продления срока пребывания. В то же время, на данный момент сохраняется запрет на въезд иностранных граждан на территорию Государства Израиль до 15 июня 2020 года. Выезд иностранных граждан с территории Государства Израиль через аэропорт Бен-Гурион разрешен.

Подготовил Михаил Генчу