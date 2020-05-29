Расплата за унижение русскоязычной журналистки: Молдавскому телеканалу влепили максимальный штраф. За шесть минут оскорблений и унижений, которые были допущены в адрес телеведущей Елены Левицкой-Пахомовой, канал ТВ-8 будет оштрафован на 10 тысяч леев.

В пятницу в Совете по телерадиовещанию (СТР) обсудили скандал вокруг передачи Наты Албот и Андрея Болокана на канале ТВ-8, в которой те "прошлись" по журналистке Елене Левицкой-Пахомовой. Напомним, что авторы программы коснулись ее внешности и того, что она носит очки, а также показали фото ее несовершеннолетних детей.

Представитель канала ТВ-8 Ольга Гуцуцуй в свое оправдание отметила, что программа носила юмористический характер, была показана в записи, а также, что журналистка не ответила на приглашение и не посетила следующий выпуск программы. Кроме того, по мнению представителя телеканала, личность Левицкой-Пахомовой представляет публичный интерес.

Логичные вопросы прозвучали от членов СТР:

- Вы сказали, что характеристики журналистки представляют публичный интерес. С чего вы так решили? Она что - депутат или министр?

- Как себя должен чувствовать ребенок, когда ему другие дети скажут, что его мама страдает шизофренией?

- Это разве юмор? Мы видим атаку на личность, а не на идеи. Это не юмор, это недопустимая манера общения!

Далее слово взяла Елена Левицкая-Пахомова:

- Я бы хотела принести извинения за то, что мы все обсуждаем мои характеристики, длину ног и сколько у меня глаз, а также омерзительные сообщения, которые мне приходят. Это не входит в ваши обязанности и, вероятно, доставляет дискомфорт. Я бы не хотела, чтобы все это переходило в статус судилища. Мне неприятно, что все произошло. Я не получала приглашений поучаствовать в программе. Кроме реплики я имею право на ответ. Я проверила почту, нет ничего. Приглашение законодательное - это письмо, или звонок по телефону. То, что коснулось детей, это не позволительно. Я как мать имею право показывать фото детей, а никто другой - нет. Мое мнение - здесь была проявлена безответственность телеканала. Это плохой менеджмент. Запись могли бы отсмотреть и отсечь все спорные моменты. СМИ должно нести ответственность за то, к чему приводят действия.

В итоге члены СТР единогласно решили наложить максимальный штраф в размере 10 тысяч леев телеканалу.

ВОПРОС-ОТВЕТ

"Комсомолка" поинтересовалась у телеведущей, довольна ли она решением СТР:

- Закон един для всех. В данном случае он восторжествовал. Я жду своего права на ответ и извинений от телеканала TV8 и Наты Албот с Андреем Болоканом, - пояснила Елена Левицкая-Пахомова.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Журналистку поддержало профессиональное сообщество

Совету по телевидению и радио (СТР), а также постоянной парламентской Комиссии по культуре, науке, образованию, молодежи, спорту и СМИ и Совету гражданского общества при Президенте Республики Молдова (Комиссии по связям со СМИ) было направлено обращение следующего содержания:

Мы, работники масс-медиа Молдовы и другие неравнодушные граждане, выражаем недоумение травле и публичному буллингу, который развернулся в Молдове в отношении журналиста телеканала НТВ-Молдова Елены Левицкой-Пахомой. Считаем недопустимым преследование, дискриминационные и ксенофобские высказывания в адрес журналистов, а также действия, которые привели к нарушениям Гражданского и Уголовного кодексов РМ.

Настоятельно просим:

– принять наше обращение к сведению,

– дать официальную оценку, в том числе юридическую произошедшему

– а также провести профилактические меры для недопущения подобных ситуаций в будущем

По законодательству о доступе к информации, а также направлению петиций указанные структуры также должны высказаться о произошедшем.

Обращение в поддержку Елены Левицкой-Пахомовой подписали 28 человек: журналисты, писатели, художники, общественные деятели.

ДАРЬЯ ЗИМБЕЛЬСКАЯ