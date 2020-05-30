Игорь Додон получил приглашение от Владимира Путина на Парад Победы в Москве

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Президент Молдовы принял приглашение президента России.
Президент Республики Молдова Игорь Додон получил от Россииского коллеги Владимира Путина приглашение принять участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут 24 июня в Москве в честь 75-летия Победы в Великои Отечественнои войне.
Как известно, праздничные мероприятия были перенесены с 9 мая на 24 июня в связи с пандемическим кризисом. Глава нашего государства принял приглашение Владимира Путина и подтвердил свое участие.
ЛИДИЯ ТКАЧ
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