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Игорь Додон получил приглашение от Владимира Путина на Парад Победы в Москве
30.05.2020

Президент Молдовы принял приглашение президента России.

Президент Республики Молдова Игорь Додон получил от Россииского коллеги Владимира Путина приглашение принять участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут 24 июня в Москве в честь 75-летия Победы в Великои Отечественнои войне.

Как известно, праздничные мероприятия были перенесены с 9 мая на 24 июня в связи с пандемическим кризисом. Глава нашего государства принял приглашение Владимира Путина и подтвердил свое участие.

 
 

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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