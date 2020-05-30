На молдавских заправках может появиться самообслуживание

Законопроект министерства экономики. Концепт системы самообслуживания на заправочных станциях был представлен сегодня министерством экономики и инфраструктуры. Впрочем, до его внедрения пока что еще далеко - концепт предусматривает, скорее, обсуждение этой темы и выработку различных мер с тем, чтобы в будущем подобное стало возможным.

Самыми рискованным фактором является, конечно же, безопасность этого действия - легко понять, что далеко не все водители смогут сразу же заправить свой автомобиль. Соответственно, необходимо проработать механизм создания страховочной системы, которая сделает процесс безопасным, даже если что-то пойдет не так.

Напомним, что в Европе такой подход давно используется - именно на это и давят авторы проекта, несмотря на то, что очевидных плюсов от подобных перемен нет - или, во всяком случае, они не очевидны.

Автор: Михаил Генчу