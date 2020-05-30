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Политика
Нэстасе дал показание в прокуратуре по поводу встречи Додона и Плахотнюка
30.05.2020

Лидер Платформы DA Андрей Нэстасе был сегодня в Генеральной прокуратуре, где дал показания в ходе уголовного процесса, открытого из-за видео со встречи между Игорем Додоном, Владимиром Плахотнюком и Сергеем Яраловым.

"Меня пригласили в Генеральную прокуратуру дать объяснения по делу о коррупционных действиях, о которых мне сообщили, связанных с президентом Игорем Додоном и Владимиром Плахотнюком, экс-депутатом, экс-председателем ДПМ", - рассказал Нэстасе, цитирует unimedia.info

"Я основал свою жалобу на видео, записаных в июне 2019 года и недавно. На основании этого Генеральная прокуратура была вправе возбудить уголовное дело, что и произошло.

Я сделал короткое заявление, рассказал об источнике, из которого я знаю эти данные, и попросил расследовать это дело, включая личное слушание дела Плахотнюка и Додона, потому что я считал, что эти факты были коррупционными действиями", - сказал Андрей. Настасе.

В то же время лидер Платформы DА заявляет, что его партия не откажется от инициативы по отставке главы государства.

"Просить Игоря Додона подать в отставку - это как минимум наивно. Чтобы уволить Додона, нужно проделать большую работу, и мы будем работать", - сказал Андрей Нэстасе.


 
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