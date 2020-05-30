Секвестр на недвижимость Владимира Плахотнюка в Республике Молдова

Магистраты Кишиневского муниципального суда, филиал Чокана, постановили конфисковать десять объектов недвижимости, а именно шесть квартир и четыре нежилых помещения в Республике Молдова, которые оцениваются примерно в 33 миллиона леев и принадлежат бывшему лидеру ДПМ Владу Плахотнюку. Таким образом, был принят только один иск из шести, предпринятых прокуратурой в отношении применения ареста на его собственность, передает IPN.

Согласно пресс-релизу Генеральной прокуратуры, остальные пять исков, которыми прокуроры требовали конфисковать виллы в Швейцарии, Франции и Румынии, пять автомобилей и лодку, зарегистрированные в Швейцарии, и четыре машины, зарегистрированные в Республике Молдова, стоимостью 7,7 миллиона евро были отклонены.

Список объектов недвижимости был определен Агентством по возвращению имущества, добытого преступным путем, который установил, что, хотя все они зарегистрированы на третьих лиц, их фактическим бенефициаром является бывший лидер ДПМ, Владимир Плахотнюк.

Прокуратура утверждает, что будет оспаривать решение суда и будет настаивать на аресте всего движимого и недвижимого имущества.