Игорь Боцан: Последствия пандемии для общества достаточно серьёзны

Эксперт Игорь Боцан считает, что последствия пандемии COVID-19 для общества достаточно серьёзны, в том числе потому, что ожидается спад экономики примерно на 6%, то есть более сильный, чем первоначально планировалось. По его мнению, в масштабах всего мира этот спад может оказаться ещё худшим. Это влечёт за собой и другие проблемы.

По словам эксперта, в результате этой пандемии в Республике Молдова, и не только в ней, наблюдается рост безработицы, а также другие проблемы, связанные с бизнесом. Заявления были сделаны в ходе публичных дебатов „Молдавское общество в условиях пандемии: извлечённые уроки и уроки, которые следует извлечь”, организованных информационным агентством IPN.

„Люди вынуждены самоизолироваться, и у них есть больше времени для того, чтобы поразмышлять о нерешённых делах. К числу вещей и явлений, порождённых этой пандемией, относится адаптация к дистанционному образованию с помощью информационных технологий, а также расширение онлайн-торговли. Наконец, властям, и не только молдавским, пришлось провести ревизию всего того, в чём заключается система здравоохранения”, - заявил постоянный эксперт проекта Игорь Боцан.

Эксперт отметил, что, проведя анализ последствий пандемии, можно констатировать рост безработицы, и это явление наблюдается конкретно в Республике Молдова и в других странах мира. Ещё одна проблема связана с молдавской диаспорой, в условиях, когда значительная часть граждан вернулась домой. И они должны найти себе работу, должны найти источники средств к существованию. По его мнению, налицо экономический кризис.

По словам эксперта, помимо дефицита бюджета, существуют большие проблемы, связанные с бизнесом, потому что неизвестно, в каком состоянии выйдут экономические агенты из этой пандемии. Игорь Боцан утверждает, что всё это происходит на фоне нестабильности, связанной с политической властью и вызванной приближением президентских выборов.

Игорь Боцан также затронул такое явление, как теории заговора, широко обсуждаемые в обществе. Граждане очень активно обсуждают то, что новый тип коронавируса был умышленно создан в лабораториях с определёнными целями. Отсюда и последствия – реакция церкви, в том числе в отношении некоторых новых технологий.

„Нужно признать, что когда возникают такие ситуации, очень важно понимать, что научные исследования, которые проводятся для борьбы с этим вирусом, для поиска противоядия, вакцины, также широко обсуждаются. К ним добавляется и проблема, связанная с антеннами 5G. Таким образом, возникает комплекс факторов, становящихся основой для теории заговора”, - объясняет эксперт.

По его мнению, все эти научные исследования и новые технологии следует рассматривать с максимальным вниманием. И люди не должны попадать в сети этих теорий заговора.

Дебаты „Молдавское общество в условиях пандемии: извлечённые уроки и уроки, которые следует извлечь” стали 137-ми в цикле „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов”, реализуемом при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.