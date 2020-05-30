Павел Филип: Плахотнюк просил не афишировать факт нашей встречи с ним

Декларации расходятся с фактами. Павел Филип стал гостем программы InPROfunzime на телеканале ProTV, в рамках которой рассказал кое-какие интересные подробности о своем общении с Владом Плахотнюком.

В империи Плахотнюка Филип занимал должность премьер-министра, однако после падения режима олигарха Филип предпочел пуститься в самостоятельное плавание и избавиться от ярлыков, клеймивших его деятельность при Плахотнюке. И это при том, что Филип, пробыв в должности почти три с половиной года, стал одним из самых "долгих" премьеров Молдовы.

- Я сожалею, что мне пришлось отрицать факт встречи, но об этом просил сам Плахотнюк, а я поступил честно по отношению к нему. Потом оказалось, что он поступил цинично. Он говорил, что все, больше не будет вмешиваться в дела партии, в политику. Но это были лишь слова, - заявил Филип.

Также бывший премьер заявил, что из мер предосторожности он летал в США отдельно от Канду:

- Он купил нам билеты, один через Вену, другой через Франкфурт, - добавил экс-премьер.

Автор: Михаил Генчу