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Здоровье
Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 30 мая 2020: "Первую волну" ковида проскочили - люди стремительно выздоравливают
30.05.2020

Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 30 мая 2020 года.

С одной стороны количество зараженных коронавирусом за сутки не упало. С другой стороны, обратите внимание на количество выздоровевших - их уже больше половины от всех заболевших. Это значит, что с активным вирусом на данный момент находятся всего чуть более 3 тысяч человек. И каждые сутки выздоравливающих все больше. Кроме того, уже второй день подряд категория людей "под наблюдением" уменьшается, в среднем на 2 тысячи человек. Это тоже не может не радовать.

Итак, на 8.00 утра 30 мая ситуация в Молдове такая (обновлено в 10.00):

7896 (+171) - заражены

1587 (+25) из них - медработники

1203 (-242) - проведено тестов

289 (+7) - умерли

258 (+10) - в тяжелом состоянии.

16 - в критическом (на ИВЛ).

38041 (-2159) - под наблюдением.

4455 (+177) - вылечились.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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