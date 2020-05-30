В Кишиневе полиция оштрафовала на 1500 леев семью из села, приехавшую продать два ящика черешни

Вопиющий случай произошел в Кишиневе на Рышкановке в районе места, где разрешено продавать сельхозпродукцию - на улице Мирон Костин, вдоль Афганского парка.

Полиция "заработала" для бюджета 1500 леев, оштрафовав молодую сельскую семью (мужа и жену - обоим около 25 лет), за то, что они привезли в столицу две коробки черешни и торговали ей без документов (продавали, кстати, недорого - по 40 леев за кило).

Автор поста и фото в Фэйсбуке, Юлиан Скобиоалэ, который стал свидетелем происшествия, пишет:

"Уважаемые представители государства, может быть надо было на первый раз ограничиться предупреждением? Может быть, стоило лучше объяснить им, как они могут получить разрешение?

Подумайте немного, эти люди проснулись с ночью, чтобы собрать черешню, оставили несовершеннолетних детей одних дома или на попечении дедов, чтобы добраться до Кишинева, а в столице их оштрафовали на бешеную сумму.

Подумайте, с каким сердцем возвращаются эти родители к своим детям, которые точно ждут их с подарками из Кишинева..."

Мы обязательно в течение сегодняшнего дня узнаем точку зрения полиции на эту историю. Не должно быть так.