Президент Молдовы: "Я удары держу и возвращаю. Верну так, что мало не покажется"

Глава государства не намерен уступать, и не оставит атаки в свой адрес неотвеченными.

Те, хотят заставить президента подать в отставку, этого не дождутся. Глава государства не намерен уступать, и не оставит атаки в свой адрес неотвеченными. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ-Молдова”.

– Хочу их разочаровать. Я удары держу и возвращаю. Верну так, что мало не покажется – как в прошлом году. Кто-то быстренько убежал…То же самое будет и в этой ситуации, – сказал он.

Говоря о ситуации в сельском хозяйстве, президент заявил, что благодаря прошедшим в последние дни дождям ситуация в области сельского хозяйства выровнялась. Об этом в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ-Молдова” заявил Игорь Додон.

– Я пообщался с сотнями производителей. По первой группе, озимые, мы соберем около 40-50% урожая прошлого года. Это обеспечит нашу продовольственную безопасность. По второй группе – кукуруза, подсолнечник и так далее – на данном этапе можно прогнозировать, что у нас будет хорошая ситуация.

По фруктам, думаю, будет неплохой урожай, по винограду ситуация хорошая. Сельское хозяйство нуждается в помощи, и мы будем помогать, но в целом ситуация выровнялась, благодаря этим дождям, которые сейчас проходят, – сказал он.