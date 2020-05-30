Украина предлагает присоединить Приднестровье.

Если Россия начнет наступление на Украину, в ответ Киеву надо оккупировать Приднестровье.

Об этом заявил работающий в штабе Юлии Тимошенко политолог Виктор Небоженко. «У украинских военных есть и свои тайные штучки. Если Россия начнет на Мариуполь надвигаться, или из Крыма, то Украина прекрасно знает цель этого похода – не Крым, а Приднестровье.

Поэтому, может быть, на каждый километр оккупированной украинской земли в случае, не дай Бог, военного конфликта, стоит забрать сто километров приднестровской земли.

Со стороны украинских военных – оккупация Приднестровья, ну, не оккупация, а «помощь населению в борьбе с агрессором». Это же за три недели можно организовать – любое «восстание трудящихся», тем более, в Приднестровье», – сказал Виктор Небоженко.

Пока некоторые, депутатов молдавского парламента рвут по фракциям, украинские штабы восстания готовят.

Даже не смешно, совсем.

@MV