Актуальные данные по COVID-19 в Молдове

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Здоровье
К воскресенью в Молдове зафиксировано 202 новых случая заболевания коронавирусом.
Всего с начала пандемии в стране – 8098 случаев, 1607 из них – медработники, за минувшие сутки этот показатель возрос на 45 человек.
Было проведено 1539 тестов, в том числе 336 за минувшие сутки.
Девять человек за последние 24 часа скончались, общее число умерших от коронавируса в стране – 291 человек.
В тяжелом состоянии – 258 пациентов, 16 из них – на аппаратах искусственной вентиляции легких.
За сутки вылечились 177 человек.
Подготовил Михаил Генчу
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