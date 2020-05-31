Актуальные данные по COVID-19 в Молдове

К воскресенью в Молдове зафиксировано 202 новых случая заболевания коронавирусом.

Всего с начала пандемии в стране – 8098 случаев, 1607 из них – медработники, за минувшие сутки этот показатель возрос на 45 человек.

Было проведено 1539 тестов, в том числе 336 за минувшие сутки.

Девять человек за последние 24 часа скончались, общее число умерших от коронавируса в стране – 291 человек.

В тяжелом состоянии – 258 пациентов, 16 из них – на аппаратах искусственной вентиляции легких.

За сутки вылечились 177 человек.

Подготовил Михаил Генчу