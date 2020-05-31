Новые вольеры для медведей Кишиневского зоопарка - с новосельем!

Медведи Кишиневского зоопарка наконец-то получили большой свободный вольер.

Об этом написал в соцсетях зоозащитник Карл Луганов.

– Первый медведь Ворчун переехал. Столько лет заключения и, наконец, свобода. И не нужно объяснять, какое это счастье для них - все и так видно по глазам медведей. Мы все сейчас очень рады этой победе. Жаль, что мишкам пришлось ждать целых 23 года.

Это практически пожизненный срок заключения для животных. И грустно, что зоозащитным организациям пришлось столько времени бороться, доказывать, объяснять ответственным лицам очевидные вещи. Еще 4 года назад мы подняли вопрос о медведях на муниципальном совете. Но дело сдвинулось с мертвой точки лишь осенью 2018 года, когда вышло наше видео о медведях в зоопарке и очень многие в соцсетях его поддержали.

Люди делились, высказывались, переживали. Огромная благодарность вам за это! Внимание общества привело к тому, что решения нашлись и то, что нам столько лет объявляли, как невозможное - свершилось. Это победа всех нас - гражданского сообщества, зоозащитников и просто неравнодушных людей, - написал Луганов.

По его словам, ходить с детьми в зоопарк и показывать им страдающих зверей было неприемлемо.

– И давайте не забывать о том, что есть еще много животных, в зоопарке и не только, нуждающихся в помощи. Надеемся, что дальше ситуации будут решаться быстрее, что проломленный сейчас лед даст ход новым решениям и другому отношению к животным.

Я поздравляю всех жителей города и благодарю всех, кто делился нашими петициями и видео, оказывал поддержку. Пусть, не так быстро, как хочется, но вместе мы меняем ситуацию с животными в Молдове к лучшему, – заключил Луганов.

Так было......

Подготовил Михаил Генчу