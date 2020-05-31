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Общество
День Днестра - но Молдове не до праздника
31.05.2020

Последнее воскресенье мая в Молдове – это День Днестра. Но праздник с каждым годом все мрачнее – медленное течение, нехватка воды, обмеление и похолодание воды в Днестре, проблемы из-за каскада ГЭС на Украине приводят к исчезновению рыбы в реке.

Изменение температурного режима в реке угнетает деятельность организмов, которые обеспечивают самоочищение воды, и мешает естественным процессам, которые проходят в Днестре.

Притоки несущественно влияют на поступление воды в Днестр, считают экологи. На долю малых рек приходится лишь 3-4 процента поступления воды в днестровский бассейн. Положение осложнено и гидрологической засухой, которая наблюдалась еще с зимы и сохранялась практически всю весну, передает Sputnik.

Подготовил Михаил Генчу


 
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