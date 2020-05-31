Вечный потоп - многоквартирный дом в Кишиневе стал жертвой фирмы-однодневки

В Кишиневе жильцы одного из домов 8 лет пребывают без крыши. Из-за недостроенного мансардного этажа квартиры дома на улице Пандурилор на Ботанике затапливает после дождей.

Оказалось, что фирма, начавшая строительство, находится на грани банкротства. Возмещать ущерб она отказывается. Алла Иренко из-за сырости в квартире вынуждена делать ремонт трижды в год. По словам других жителей дома, многие думают о переезде.

– Заливает балкон и квартиру. Я мучилась всю ночь. Разложила полотенца, чтобы собрать воду. От сырости все ветшает, надо снова делать ремонт. Появляется плесень. Боюсь, что мы и дети можем заболеть.

Во время ливней вода в подъезде течет ручьями. Сколько лет прошло, а они так и не закончили строить эту мансарду. С тех пор как разбили крышу, нас постоянно затапливает. Балкон заливает, в подъезде сильный поток воды. Мне страшно выходить из квартиры, тут течет как на улице, - отметила Анна для телеканала Publika TV.

Подготовил Михаил Генчу