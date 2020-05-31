Генпримар Ион Чебан обратится с предложением разрешить работу общественного транспорта по выходным и на Радоницу

Генпримар Кишинева Ион Чебан обратится к Нацкомиссии по ЧП с предложением разрешить работу общественного транспорта по выходным и на Радоницу.

"Примэрия получает много обращений с просьбами запустить транспорт в выходные. Возможно, некоторые меры можно пересмотреть, с сокращенным графиком, как мы уже привыкли, по утрам и вечерам", - сказал Чебан.

Предложения будут касаться и движения транспорта на Радоницу, "чтобы люди могли добраться до кладбищ", отметил градоначальник. По решению Нацкомиссии по ЧП, движение общественного транспорта в Кишиневе и в Бельцах запрещено по выходным до конца июня.

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