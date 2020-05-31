31 Мая 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Генпримар Ион Чебан обратится с предложением разрешить работу общественного транспорта по выходным и на Радоницу
31.05.2020

Генпримар Кишинева Ион Чебан обратится к Нацкомиссии по ЧП с предложением разрешить работу общественного транспорта по выходным и на Радоницу.

"Примэрия получает много обращений с просьбами запустить транспорт в выходные. Возможно, некоторые меры можно пересмотреть, с сокращенным графиком, как мы уже привыкли, по утрам и вечерам", - сказал Чебан. 

Предложения  будут касаться и движения транспорта на Радоницу, "чтобы люди могли добраться до кладбищ", отметил градоначальник. По решению Нацкомиссии по ЧП, движение общественного транспорта в Кишиневе и в Бельцах запрещено по выходным до конца июня.

@sputnik


 
Количество просмотров:
113
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.