Где в Молдове можно зарабатывать в месяц 18 тысяч леев

Высокие зарплаты в нашей стране платят как минимум в трех сферах.

В первом квартале 2020 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 7633,9 лея, увеличившись на 10,3% по сравнению с первым кварталом года и уменьшившись на 2,3% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Такие данные были представлены Национальным бюро статистики (НБС).

Самые высокие среднемесячные зарплаты были зарегистрированы в деятельности:

— Информация и связь – 17786,3 Лея,

— Финансовая и страховая деятельность -13728,5 леев,

— Производство и поставка электроэнергии и тепла, газа, горячей воды и кондиционирования воздуха-11820,7 леев.

Самые низкие среднемесячные зарплаты были зарегистрированы в:

— Сельское, лесное и рыбное хозяйство — 4842,6 леев,

— Деятельность по размещению и общественному питанию-5152,2 Лея,

— Искусство, отдых и развлечения – 5587,4.

По сравнению с I кварталом 2019 года во всех экономических мероприятиях наблюдался рост заработка (от 3,8 до 17,1%), за исключением деятельности публичного управления и обороны; обязательного социального страхования, в котором наблюдалось незначительное снижение заработка (на 0,7%).

По сравнению с IV кварталом 2019 года в большинстве экономических предприятий наблюдалось снижение заработка (от 0,3 до 13,8%), что в основном обусловлено присуждением ежегодных премий в IV квартале. Увеличение заработка по сравнению с IV кварталом 2019 года зарегистрировано в: образовании (+7,0%), искусстве, рекреационной и рекреационной деятельности (+5,9%), публичном управлении и обороне; обязательном социальном страховании (+4,9%) и информации и связи (+1,1%).

В бюджетном секторе среднемесячная заработная плата составила в I квартале 2020 г. – 7086,0 леев (+3,6% по сравнению с I кварталом 2019 г.), а в экономическом (реальном) секторе-7834,2 Лея (+12,7% по сравнению с I кварталом 2019 г.).

Индекс фактической прибыли за I квартал 2020 года (рассчитанный как соотношение между индексом номинальной валовой заработной платы и индексом потребительских цен) по сравнению с I кварталом 2019 года составил 103,7% или на 3,7% по сравнению с уровнем прошлого года.