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Общество
В центре Кишинева установили новые антипарковочные ограждения
01.06.2020

Они будут куда эффективнее прежних. Новые, дополнительные ограждения появились в самом центре столицы, у кинотеатра "Патрия". Несмотря на то, что раньше там уже были установлены антипарковочные столбики, теперь появилось такое вот ограждение.

Впрочем, оно больше напоминает заборчик будущей террасы - она, судя по всему, будет выходить прямо к проезжей части. Такого же мнения придерживаются и обыватели:

- Новое металлическое ограждение. В центре города! Похоже, что некоторые кафе переделают, появятся новые террасы, - написал в социальной сети выложивший фото очевидец.

Вопрос о том, что будет с тротуаром, остается открытым...


 
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