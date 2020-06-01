В центре Кишинева установили новые антипарковочные ограждения

Они будут куда эффективнее прежних. Новые, дополнительные ограждения появились в самом центре столицы, у кинотеатра "Патрия". Несмотря на то, что раньше там уже были установлены антипарковочные столбики, теперь появилось такое вот ограждение.

Впрочем, оно больше напоминает заборчик будущей террасы - она, судя по всему, будет выходить прямо к проезжей части. Такого же мнения придерживаются и обыватели:

- Новое металлическое ограждение. В центре города! Похоже, что некоторые кафе переделают, появятся новые террасы, - написал в социальной сети выложивший фото очевидец.

Вопрос о том, что будет с тротуаром, остается открытым...