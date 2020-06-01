Энгин Фират пообещал сделать из сборной Молдовы по футболу «лучшую команду в ее истории»

Турецкий наставник вынашивает амбициозные планы. Наставник молдавской сборной по футболу Энгин Фират вынашивает честолюбивые планы - он уверен, что за два-три года создаст сборную, которая будет радовать население Молдовы. Фират намерен делать ставку на молодежь - по его мнению, молодые игроки быстрее учатся и впитывают новые методики.

- Этим ребятам нужны два-три года чтобы хорошо играть, чтобы научиться на своих ошибках. В два-три года эти ребята создадут лучшую сборную в истории Молдовы. Уверен в этом на все сто. Нужно лишь время, - пояснил Фират в интервью телеканалу Publika.

Также турецкий наставник намерен работать над повышением престижа молдавской сборной в мире:

- Недавно договаривался со своим приятелем о возможности проведения товарищеского матча со сборной Индии, предложение последовало от них. Я сказал ,что нам хотелось бы играть против более сильного соперника. А их представитель засмеялся - дескать, мы, Индия, 100-е в рейтинге ФИФА, а вы лишь 175-е. И это так, но ведь это не означает, что мы слабее! Просто надо поставить себе цель и двигаться к ней, полагаться не только на талант, но и на самопожертвование, мотивацию, обучение. Все просто, - уверен Фират.