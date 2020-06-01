«Что, руссаки, боитесь, с..и?»: В Молдове готовят переворот по сценарию 2009 года, но еще и с межнациональным конфликтом

Кто стоит за акциями протеста комбатантов и пишет сценарии для нового молдавского майдана.

"Борцуны" с Российской Империей

В воскресенье 31 мая с утра в Кишиневе было неспокойно. Акция протеста комбатантов изначально анонсировалась, как борьба против нарушения их прав. Правда, за права ветераны конфликта Приднестровья с молдавской стороны говорили недолго, перейдя сразу к делу – к дремучей русофобии.

Нет-нет, были, конечно, там и оскорбительные лозунги в адрес власти (почему-то только их заметили «демократические интернет-СМИ»), но, по большей части, речевки скандировались унионистского содержания. Доходило до махровщины: угроз в адрес России и русскоязычных.

Воинствующие комбатанты, подогретыми ораторами скатились до фраз типа «надо нам, как на Украине с этими поступить», «облить их зеленкой», «давайте выкидывать их в мусорные баки». Ну и вишенка на плацинде с брынзой – «Дать отпор Русской империи!» Такое ощущение, что это были не те же самые люди, которые в начале 90-х героически драпали после рыка генерала Лебедя. Ничему жизнь людей не учит.

Патриоты с румынскими флагами.

Кому это надо?

Для того, чтобы понять, кто раскачивает лодку, надо посмотреть, кому это выгодно. Если экстраполировать на воскресные события на то, что произошло в апреле 2009 года, сразу же напрашиваются нехорошие аналогии.

И тогда, и сейчас проблемы пытаются решить тупой силой – стычками, столкновениями и, в идеале, погромами. И тогда, и сейчас среди журналистов есть те, кто активно подогревает ситуацию: лайв с места событий по истерике давал фору самим комбатантам.

Даже некоторые фигуры, стоящие в 2009 году за протестующими, и в 2020-м – одни и те же. Или кто-то еще не в курсе, что «апрельский переворот» случился при непосредственном участии Влада Плахотнюка?

Ну и ситуация один в один, что и в 2009-м: комбатанты, заявив о создании формирования «Ветеранская сила», обещали в августе собраться и «дать жару», аккурат в начале президентской кампании в Молдове, раскачав лодку до такой степени, что все будет доведено до межнационального конфликта. Интересно, кого эта "сила" выдвинет кандидатом от себя любимой? У нас есть версии, но пока попридержим.

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А знаете где, как пишут коллеги из ТГ-канала Пэкалэ ши Тэндалэ, сокрыта главная ирония всей вот этой воскресной фантасмагории? Ирония в том, что и богоизбранной и неизбранной никем оппозициям, если они настроены свергнуть Додона, стоит готовиться маршировать в одном строю вот с этим вот "цветом нации", который сегодня так зажигательно продемонстрировал весь свой потенциал в русофобии и унионизме головного мозга. Ибо это - их главное (и единственное) пушечное мясо. Те, кого не жалко будет пустить перед рафинированными богоизбранными и не избранными никем демагогами.

И Ренато Георгичу Усатому придется, и Илану Миронычу Шору, и Майе Григорьевне Санду, и Андрей Андреичу Нэстасе. Правда, никто из них открыто комбатантов пока не поддержал, но это не от их здравомыслия, к сожалению, зависит.

А от того, как парашютный инструктор скажет.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ