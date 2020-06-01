Команда молдавских энтузиастов разработала дезинфицирующую рамку против коронавируса

Дезинфицирующую рамку против коронавируса разработала команда молдавских энтузиастов. Она работает по принципу ультрафиолетового облучения, которое убивает возбудителя болезни.

Испытания изобретения ещё не завершены.

"Мы хотим проверить эффективность дезинфекции вместе с местнями лабораториями. Они позволят нам провести тесты, чтобы установить оптимальное время воздействия, чтобы обработка была максимально эффективной, а воздействие на врачей минимально", - сказал директор компании по развитию LED-технологий Вадим Дану.

Инициатор затеи — кишинёвский предприниматель Игорь Хынку, который ранее запустил производство защитных экранов для врачей. Теперь он сумел получить финансирование в виде европейских грантов на больничное оборудование.

"Думаю, что цена составит около тысячи евро. Значит, тысяч 20 леев точно. И это я только про сырье и работу, без дохода и остального. Стопроцентное волонтерство, как и в случае с защитными экранами и приспособлениями для интубации", - отметил предприниматель Игорь Хынку.

В Молдове медики составляют 20 процентов от чиссла всех заразившихся коронавирусом.