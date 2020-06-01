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Здоровье
В Молдове зарегистрировали 153 новых случая заболевания COVID-19
31.05.2020

За прошедшие сутки в Молдове выявили ещё 153 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства здравоохранения.

В лабораториях обработали 804 теста, 153 из которых оказался положительным.

Заболело 18 сотрудников системы здравоохранения: два врача, 11 медсестер, один фельдшер и четыре человека вспомогательного персонала. Зафиксировано два случая “импорта заболевания” из-за рубежа, из России и Бельгии.

Один человек скончался.

Общее число зарегистрированных случаев, с момента выявления первого заболевшего, составляет 8251. Вылечилось 4581 пациент, умерло – 295.


 
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