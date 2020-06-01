В Молдове зарегистрировали 153 новых случая заболевания COVID-19

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Здоровье
За прошедшие сутки в Молдове выявили ещё 153 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства здравоохранения.
В лабораториях обработали 804 теста, 153 из которых оказался положительным.
Заболело 18 сотрудников системы здравоохранения: два врача, 11 медсестер, один фельдшер и четыре человека вспомогательного персонала. Зафиксировано два случая “импорта заболевания” из-за рубежа, из России и Бельгии.
Один человек скончался.
Общее число зарегистрированных случаев, с момента выявления первого заболевшего, составляет 8251. Вылечилось 4581 пациент, умерло – 295.
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