В Молдове зарегистрировали 153 новых случая заболевания COVID-19

За прошедшие сутки в Молдове выявили ещё 153 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства здравоохранения.

В лабораториях обработали 804 теста, 153 из которых оказался положительным.

Заболело 18 сотрудников системы здравоохранения: два врача, 11 медсестер, один фельдшер и четыре человека вспомогательного персонала. Зафиксировано два случая “импорта заболевания” из-за рубежа, из России и Бельгии.

Один человек скончался.

Общее число зарегистрированных случаев, с момента выявления первого заболевшего, составляет 8251. Вылечилось 4581 пациент, умерло – 295.