ТОП-10 молодых людей, которые должны прийти в политику

Молдавская политика нуждается в «новой крови». С каждым днем это становится все яснее. Поэтому, ТРИБУНА решила составить условный рейтинг молодых людей, которые должны прийти в политику.

1). Штефан Глигор

Он является одним из наиболее заметных представителей гражданского общества и известен как по его профессиональным знаниям, так и по критическим точкам зрения. Он обладает выдающимися коммуникативными навыками и имеет потенциал, чтобы стать политическим лидером. Его приход в политику будет приветствоваться.

2). Руслан Кодряну

Он и раньше флиртовал с политикой (в составе ЕНПМ), но и в малой мере не использовал свой потенциал в этом отношении. У него отличный менеджерский опыт, накопленный в том числе на должности временно исполняющего обязанности примара столицы. Его возвращение в политику, несомненно, принесло бы ей пользу.

3). Мария Левченко

Она является одной из самых талантливых телеведущих в Республике Молдова и имеет необычный подход к политикам, у которых она берет интервью. Она обладает достаточными знаниями о политике и политиках, значительным потенциалом для общения, но и замечательно держится на публике. Конечно, она может сделать успешную политическую карьеру.

4). Влад Грибинча

На протяжении многих лет его хотели в своем составе различные политические команды, но он предпочел держаться подальше от политики в интересах своей профессиональной деятельности. Однако было бы хорошо, если бы он также признал идею вступления в политику, потому что люди с такой подготовкой и такими принципами жизни действительно необходимы.

5). Раду Врабие

Он один из самых подготовленных для того, чтобы прийти в политику. Ранее он работал в неправительственном секторе, сделал себе имя как эксперт, и как аналитик, и работа в крупной международной компании «отполировала» его управленческие навыки. В настоящее время он работает в рамках международного проекта, но было бы хорошо, если бы он решил заняться политикой.

6). Олеся Банарь

Руководит одним из самых популярных информационных порталов Молдовы и она не только хороший журналист, но и отличный менеджер. У нее огромный потенциал, который до сих пор не освоен даже на половину. Но самое главное, она знает политику так, как политики ее не знают.

7). Нина Димогло

Она и раньше была каким-то образом связаны с политикой, но на некоторое время выбыла и больше занимается телевидением. Она является телеведущей популярного шоу, оцененной на уровне всего политического класса. Даже если ее предыдущие связи с политикой не оставили ей хороших впечатлений, она должна подумать о возвращении. У нее есть все шансы сделать успешную политическую карьеру.

8). Андрей Жикол

Один из самых талантливых и успешных бизнесменов Молдовы. Но помимо бизнеса, он не раз доказывал, что у него есть видения, касающиеся модернизации важных сфер деятельности, которые могли бы иметь влияние на уровне всей страны. Конечно, политика в Республике Молдова нуждается в таких молодых людях, и было бы хорошо, если бы он решил сделать шаг в этом направлении.

9). Андрей Бригидин

Он осуществляет свою деятельность в неправительственной среде в течение многих лет и сделал себе имя благодаря своим способностям: он мыслит стратегически, видит вещи во всей их сложности и знает, как найти лучшие решения, даже если ему приходится иметь дело с чрезвычайными проблемами. Он стал был бы хорошим «приобретением» для любого политического лагеря.

10). Валериу Осталеп

Это человек с большим опытом во внешней политике, но он также обладает замечательными аналитическими возможностями. О его возможном вступлении в политику говорили много раз, но до сих пор у него не было достаточной решимости сделать этот шаг. Он должен хорошо подумать, потому что у него есть шанс сделать значимую политическую карьеру.