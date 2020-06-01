Есть такое мнение: Ничего хорошего присутствие этих граждан на площади не предвещает

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Политика
Ничего хорошего присутствие этих граждан на площади не предвещает. Надежды на массовое поднятие на площадной бой проевропейского электората нет. Их больше интересует когда откроют кофейни. Вот если б фестиваль в центре постхипстерский - это да. А так неее.
Так что всю эту братию, включая НПО, оставили на разогрев настроений в соцсетях и громкую имитацию массовости.
А на площадь вывели тех, кого не жалко. Тут бы жён комбатантов подключить. Одно дело, быть женой ветерана, иное - вдовой. Дамы пока не поняли, что их мужьями выложат дорогу к "светлому европейскому будущему". Одно но. Зачем выкладывать то, по чему мы давно идем. Хреново, но ползем. Так медленно, что скоро лампочка в конце туннеля перегорит или туннель обрушится. Ничто не вечно, и ЕС тоже.
Почему сами мужики идут на площадь? От неустроенности и нереализованности. Гаражного геройства им мало. Седина в бороду - бес тащит на площадь.
Сначала они сметут государственников, а потом сожрут друг друга. И будет здесь, как до 1812, одно не очень большое пастбище. Где-то между центрами цивилизаций или маленьких, но княжеств.
@ivanovna
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