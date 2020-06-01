Есть такое мнение: Ничего хорошего присутствие этих граждан на площади не предвещает

Ничего хорошего присутствие этих граждан на площади не предвещает. Надежды на массовое поднятие на площадной бой проевропейского электората нет. Их больше интересует когда откроют кофейни. Вот если б фестиваль в центре постхипстерский - это да. А так неее.

Так что всю эту братию, включая НПО, оставили на разогрев настроений в соцсетях и громкую имитацию массовости.

А на площадь вывели тех, кого не жалко. Тут бы жён комбатантов подключить. Одно дело, быть женой ветерана, иное - вдовой. Дамы пока не поняли, что их мужьями выложат дорогу к "светлому европейскому будущему". Одно но. Зачем выкладывать то, по чему мы давно идем. Хреново, но ползем. Так медленно, что скоро лампочка в конце туннеля перегорит или туннель обрушится. Ничто не вечно, и ЕС тоже.

Почему сами мужики идут на площадь? От неустроенности и нереализованности. Гаражного геройства им мало. Седина в бороду - бес тащит на площадь.

И бес этот не Плахотнюк, вернее, он - льдинка на айсберге. Большие игроки играют на амбициях маленьких людей (читай, молдавских политиков. Тогда понятнее масштаб).

Сначала они сметут государственников, а потом сожрут друг друга. И будет здесь, как до 1812, одно не очень большое пастбище. Где-то между центрами цивилизаций или маленьких, но княжеств.

@ivanovna