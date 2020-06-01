Украина открыла границу с Молдовой: Кто имеет право без проблем въезжать в соседнюю страну

Наши граждане слишком буквально восприняли лозунг, что "Украина открывается". Напомним, что с 1 июня Украина открыла контрольно-пропускные пункты на границе с Молдовой и Словакией. В итоге были открыты еще порядка семидесяти пунктов пропуска на границе с Евросоюзом и Молдовой.

Жители нашей страны с радостью восприняли эту благую весть, принявшись доставать с антресолей надувные матрацы и ласты, чтобы в ближайшее время рванут в Одессу в Черному морю.

Однако, не все так просто. Коронавирус на Украине бушует почище, чем в Молдове. Именно по этой причине рано говорить о том, что соседняя страна открыла границу и ждет, пока молдаване поедут толпами в Затоку оставлять там доллары.

В общем, Пограничная служба Украины уполномочена заявить, что сегодня все пограничные КПП работают только международного пассажирского и грузового транспорта. Что касается личного транспорта, то его владельцам необходимо специальное разрешение, которое можно получить только в МИДе Украины. Это касается необходимости в срочном лечении, похорон близких, рабочих контрактов и экзаменов в ВУЗы. Плюс вам повезло, если есть дипломатический паспорт, вы - водитель грузовика (тоже с разрешением) или пилот самолета.

Иными словами, забудьте пока о море - на Украину туристам еще въезжать категорически запрещено.

ПАВЕЛ МУНТЯН